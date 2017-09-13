Посетители «Зарядья» за два дня уничтожили около 10 тыс. растений на территории парка

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Москва, 13 сентября. За два первых дня работы московского парка «Зарядье» посетители уничтожили около 10 тысяч высаженных на территории растений. Об этом сообщает начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.

По его словам, посетители частично вытоптали газоны, а некоторые растения выкопали и унесли с собой или бросили. Сильнее всего пострадала зона северного ландшафта, где было уничтожено около трети зеленого покрова. Сафиуллин напомнил, что по правилам парка отдыхать на траве можно лишь в специальных местах, а не везде.

Среди пострадавших от посетителей растений оказались и занесенные в Красную книгу, например болотная калужница, пишет «Газета.ru».

Из-за огромного потока посетителей охрана «Зарядья» не в состоянии предотвратить вандализм гостей. В ближайшее время администрация парка примет меры, чтобы восполнить нанесенный урон.