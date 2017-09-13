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Посетители «Зарядья» за два дня уничтожили около 10 тыс. растений на территории парка
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    Посетители «Зарядья» за два дня уничтожили около 10 тыс. растений на территории парка

    23:40  13 Сентября 2017
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    Посетители «Зарядья» за два дня уничтожили около 10 тыс. растений на территории парка

    Москва, 13 сентября. За два первых дня работы московского парка «Зарядье» посетители уничтожили около 10 тысяч высаженных на территории растений. Об этом сообщает начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.

    По его словам, посетители частично вытоптали газоны, а некоторые растения выкопали и унесли с собой или бросили. Сильнее всего пострадала зона северного ландшафта, где было уничтожено около трети зеленого покрова.  Сафиуллин напомнил, что по правилам парка отдыхать на траве можно лишь в специальных местах, а не везде.

    Среди пострадавших от посетителей растений оказались и занесенные в Красную книгу, например болотная калужница, пишет «Газета.ru».

    Из-за огромного потока посетителей охрана «Зарядья» не в состоянии предотвратить вандализм гостей. В ближайшее время администрация парка примет меры, чтобы восполнить нанесенный урон.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #москва #растения #зарядье #парка
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