Здания Яузской городской больницы в Москве будут отреставрированы

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Москва, 13 сентября. Девять зданий Яузской городской больницы в центре российской столицы будут переоборудованы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Как передает издание «Вечерняя Москва», семь объектов будут отреставрированы. Еще двум предстоит капитальный ремонт. Работы планируется завершить в 2020 году.

«Точные сроки проведения работ будут определены после разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы проекта», — отметил заместитель главы ГКУ «Мосреставрация» Константин Кузнецов.

Ранее стало известно о том, что некоторые здания Боткинской больницы в Москве будут капитально отремонтированы.