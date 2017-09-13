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Общество
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Россия
Здания Яузской городской больницы в Москве будут отреставрированы
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    Здания Яузской городской больницы в Москве будут отреставрированы

    22:02  13 Сентября 2017
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    Здания Яузской городской больницы в Москве будут отреставрированы

    Москва, 13 сентября. Девять зданий Яузской городской больницы в центре российской столицы будут переоборудованы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

    Как передает издание «Вечерняя Москва», семь объектов будут отреставрированы. Еще двум предстоит капитальный ремонт. Работы планируется завершить в 2020 году. 

    «Точные сроки проведения работ будут определены после разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы проекта», — отметил заместитель главы ГКУ «Мосреставрация» Константин Кузнецов.

    Ранее стало известно о том, что некоторые здания Боткинской больницы в Москве будут капитально отремонтированы.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #стройка
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