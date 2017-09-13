Следователи проверят информацию о смерти пациента в Боткинской больнице

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Москва, 13 сентября. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы проверят информацию о смерти пациента в Боткинской больнице. Об этом сообщили в среду представители московского управления СК Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, инцидент якобы произошел в августе 2017 года. Как передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня», мужчина провел в очереди около четырех часов и скончался.

«Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о несвоевременном оказании медицинской помощи мужчине», — указано в заявлении следователей.

Напомним, ранее стало известно о том, что врачебная ошибка привела к смерти ребенка в Челябинске.