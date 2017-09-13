Ревнивый мужчина расстрелял подругу в Москве

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Москва, 13 сентября. Житель Москвы жестоко расправился со своей знакомой. По словам старшего помощника руководителя ГСУСК по городу Юлии Ивановой, следователи возбудили уголовное дело.

Как стало известно, убийство произошло днем в среду на улице Коломенской. Так, 40-летний мужчина выстрелил в свою знакомую не менее пяти раз, в результате пострадавшая скончалась на месте.

Полиция задержала преступника. На допросе мужчина сообщил, что причиной убийства стала ревность.

Во время обысков у задержанного было изъято две единицы огнестрельного оружия, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка зарезала брата из-за раздела имущества под Нижним Новгородом.