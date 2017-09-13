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Ревнивый мужчина расстрелял подругу в Москве
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    Ревнивый мужчина расстрелял подругу в Москве

    19:24  13 Сентября 2017
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    Ревнивый мужчина расстрелял подругу в Москве

    Москва, 13 сентября. Житель Москвы жестоко расправился со своей знакомой. По словам старшего помощника руководителя ГСУСК по городу Юлии Ивановой, следователи возбудили уголовное дело.

    Как стало известно, убийство произошло днем в среду на улице Коломенской. Так, 40-летний мужчина выстрелил в свою знакомую не менее пяти раз, в результате пострадавшая скончалась на месте.

    Полиция задержала преступника. На допросе мужчина сообщил, что причиной убийства стала ревность.

    Во время обысков у задержанного было изъято две единицы огнестрельного оружия, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка зарезала брата из-за раздела имущества под Нижним Новгородом.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #убийство #ревность
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