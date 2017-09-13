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Телефонные террористы «заминировали» ГУМ в центре Москвы
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    Телефонные террористы «заминировали» ГУМ в центре Москвы

    19:16  13 Сентября 2017
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    Телефонные террористы «заминировали» ГУМ в центре Москвы

    Москва, 13 сентября. Главный универсальный магазин (ГУМ), расположенный на Красной площади в центре российской столицы, был «заминирован» телефонным террористом. 

    «В среду, 13 сентября, в полицию поступило сообщение о якобы имеющейся угрозе взрыва в здании ГУМа», — сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

    В настоящее время информация об этом проверяется.

    Ранее поступили сообщения об угрозах взрыва в ТЦ «Капитолий» и «Европейский», в Российском государственном социальном университете, на Ярославском вокзале. Источник Федерального агентства новостей сообщал, что всего в Москве эвакуированы 42 объекта

    Отметим, что с вечера воскресенья из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых центров, кинотеатров, административных и учебных зданий в городах по всей России. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #красная площадь #гум
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