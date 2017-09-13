Телефонные террористы «заминировали» ГУМ в центре Москвы

В Избранное

Москва, 13 сентября. Главный универсальный магазин (ГУМ), расположенный на Красной площади в центре российской столицы, был «заминирован» телефонным террористом.

«В среду, 13 сентября, в полицию поступило сообщение о якобы имеющейся угрозе взрыва в здании ГУМа», — сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время информация об этом проверяется.

Ранее поступили сообщения об угрозах взрыва в ТЦ «Капитолий» и «Европейский», в Российском государственном социальном университете, на Ярославском вокзале. Источник Федерального агентства новостей сообщал, что всего в Москве эвакуированы 42 объекта.

Отметим, что с вечера воскресенья из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых центров, кинотеатров, административных и учебных зданий в городах по всей России.