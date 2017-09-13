МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды

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Москва, 13 сентября. В ближайшие часы в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве отметили, что в ближайшие три часа в Москве ожидается дождь, сильная гроза, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.В связи с ухудшением погоды МЧС призывает жителей не покидать свои дома без острой необходимости, а также соблюдать меры безопасности. МЧС рекомендует обходить широкоформатные металлические конструкции, большие деревья, а также ветхие и аварийные здания.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погодных условий в Москве на 14 сентября, в связи с усилением порывов ветра, передает «Вечерняя Москва».