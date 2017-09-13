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Учитель раскрыл причины переноса показа «Матильды» в Москве
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    Учитель раскрыл причины переноса показа «Матильды» в Москве

    21:26  13 Сентября 2017
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    Учитель раскрыл причины переноса показа «Матильды» в Москве

    Москва, 13 сентября. Известный российский режиссер Алексей Учитель сам перенес показ своего фильма «Матильда» в Москве. По его словам, данное решение не имеет никакого отношения к поджогу автомобилей, который произошел на днях возле офиса его адвоката.

    Учитель раскрыл причины переноса показа «Матильды» в Москве

    «Мне накануне показа в «Иллюзионе» стали звонить десятки журналистов, именно они и раскупили все билеты на показ — не зрители, как мы ожидали, а журналисты. Сказали, мы вас ждем, просим об интервью. Именно поэтому накануне я этот показ перенес на другой день», — пояснил Учитель ТАСС.

    Напомним, что предпремьерный показ  «Матильды» должен был состояться в понедельник, однако впоследствии он был перенесен.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #матильда #учитель #перенос #показ
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