Учитель раскрыл причины переноса показа «Матильды» в Москве

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Москва, 13 сентября. Известный российский режиссер Алексей Учитель сам перенес показ своего фильма «Матильда» в Москве. По его словам, данное решение не имеет никакого отношения к поджогу автомобилей, который произошел на днях возле офиса его адвоката.

«Мне накануне показа в «Иллюзионе» стали звонить десятки журналистов, именно они и раскупили все билеты на показ — не зрители, как мы ожидали, а журналисты. Сказали, мы вас ждем, просим об интервью. Именно поэтому накануне я этот показ перенес на другой день», — пояснил Учитель ТАСС.

Напомним, что предпремьерный показ «Матильды» должен был состояться в понедельник, однако впоследствии он был перенесен.