Красная площадь эвакуирована после сообщения о минировании

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Москва, 13 сентября. Сердце российской столицы — Красная площадь эвакуируется после сообщения о минировании, по данным источник Федерального агентства новостей, в Москве эвакуированы 42 объекта.

По Москве прокатилась волна звонков о минировании, на данный момент эвакуированы 42 объекта, включая Красную площадь, ведущие вузы российской столицы, вокзалы и торговые центры. Как сообщалось ранее, в Москве проводят массовую эвакуацию, только из десятка ТЦ было выведено на улицу свыше 10 тысяч человек.