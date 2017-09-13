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В Москве проводят массовую эвакуацию из-за звонков о минировании
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    В Москве проводят массовую эвакуацию из-за звонков о минировании

    17:20  13 Сентября 2017
    337

    В Москве проводят массовую эвакуацию из-за звонков о минировании

    Москва, 13 сентября. Из нескольких торговых центров российской столицы эвакуировали свыше 10 тысяч человек после сообщений об угрозах взрыва, заявил источник в экстренных службах Москвы. 

    В Москве на 20 объектах эвакуированы люди, в общей сложности на улицу выведены более 10 тысяч человек. Угрозы о минировании касаются ТЦ  «Афимолл Сити», «Город», «Щелково» и ряда других объектов. Правоохранительные органы проверяют информацию также об угрозе взрыва на вокзалах — Казанском, Ленинградской и Киевском.

    Все помещения, о которых сообщалось, будут тщательно обследованы оперативниками и кинологами. Источник ТАСС из экстренных служб полагает, что речь идет о телефонном терроризме. Отметим, что звонки о минировании в разных городах России предположительно идут с Украины. 

    В Москве проводят массовую эвакуацию из-за звонков о минировании

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #минирование
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