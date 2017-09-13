В Москве проводят массовую эвакуацию из-за звонков о минировании

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Москва, 13 сентября. Из нескольких торговых центров российской столицы эвакуировали свыше 10 тысяч человек после сообщений об угрозах взрыва, заявил источник в экстренных службах Москвы.

В Москве на 20 объектах эвакуированы люди, в общей сложности на улицу выведены более 10 тысяч человек. Угрозы о минировании касаются ТЦ «Афимолл Сити», «Город», «Щелково» и ряда других объектов. Правоохранительные органы проверяют информацию также об угрозе взрыва на вокзалах — Казанском, Ленинградской и Киевском.

Все помещения, о которых сообщалось, будут тщательно обследованы оперативниками и кинологами. Источник ТАСС из экстренных служб полагает, что речь идет о телефонном терроризме. Отметим, что звонки о минировании в разных городах России предположительно идут с Украины.