В Подмосковье спасли застрявшего в тракторе водителя

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Москва, 13 сентября. Спасателям удалось освободить из заблокированного трактора водителя. Инцидент произошел в селе Ямкино Ногинского района, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», 12 сентября при проведении работ перевернулся трактор-погрузчик. В результате пострадал водитель.

К счастью, спасателям удалось освободить из искареженной кабины мужчину, он получил тяжелые травмы.

Эскалатор помог поставить трактор обратно на колеса.