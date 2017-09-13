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В Подмосковье спасли застрявшего в тракторе водителя
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    В Подмосковье спасли застрявшего в тракторе водителя

    16:10  13 Сентября 2017
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    В Подмосковье спасли застрявшего в тракторе водителя

    Москва, 13 сентября. Спасателям удалось освободить из заблокированного трактора водителя. Инцидент произошел в селе Ямкино Ногинского района, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

    По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», 12 сентября при проведении работ перевернулся трактор-погрузчик. В результате пострадал водитель. 

    В Подмосковье спасли застрявшего в тракторе водителя

    К счастью, спасателям удалось освободить из искареженной кабины мужчину, он получил тяжелые травмы.

    Эскалатор помог поставить трактор обратно на колеса.

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    Автор: Дима Оленин
    #дтп #трактор
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