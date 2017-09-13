Москва признана регионом РФ с самой эффективной налоговой политикой

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Москва, 13 сентября. Российская столица возглавила рейтинг эффективности налоговой политики российских регионов за 2016 год по оценке экспертов PricewaterhouseCoopers, говорится в сообщении портала мэра и правительства Москвы.

Аналитики оценили активность использования региональными властями своих полномочий с целью увеличения местного бюджета. По словам главы столичного департамента экономической политики Владимира Ефимова, власти Москвы изменили алгоритм исчисления налогов на имущество компаний и физлиц, а также пересмотрели систему администрирования мигрантов.

Также Москва внедрила патентную систему налогообложения, которая эффективна для ИП. Только за первые три месяца 2017 года предприниматели приобрели свыше 40 тысяч патентов на сумму в 3,8 миллиарда рублей, что способствует улучшению инвестиционного климата в регионе, пишет «Вечерняя Москва»