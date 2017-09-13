Водитель Jaguar погиб при столкновении с лосем в Подмосковье

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Москва, 13 сентября. Водитель автомобиля Jaguar скончался на месте при столкновении с лосем на Минском шоссе в Московской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

По данным ведомства, в среду утром на 129-м километре Минской трассы машина Jaguar сбила лося. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и животное погибли на месте.

На данный момент по факту автокатастрофы проводится проверка.

Напомним, в середине июля этого года два человека погибли в аварии с участием лося под Вологдой.