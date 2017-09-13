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Маньяк-лизун атаковал спящую москвичку прямо в постели
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    Маньяк-лизун атаковал спящую москвичку прямо в постели

    13:00  13 Сентября 2017  /обновлено: 13:01  13 Сентября 2017
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    Маньяк-лизун атаковал спящую москвичку прямо в постели

    Москва, 13 сентября. Жительница Москвы стала жертвой извращенца по имени Марат. Мужчина тайно проник в квартиру женщины, пока та спала. Инцидент произошел 11 сентября.

    Под угрозой физического насилия неизвестный, который представился Маратом, принудил пострадавшую к оральному сексу, а затем выкрал у нее смартфон Xiaomi, стоимостью 10 тысяч рублей, наручные часы «РАДО», стоимостью 250 тысяч рублей. После этого мужчина спокойно покинул квартиру через входную дверь, сообщает источник ФАН.

    Общий материальный ущерб составил 260 тысяч рублей.

    Приметы нападавшего: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, кавказской наружности. Мужчина был одет в толстовку и темные джинсы, его лицо закрывала медицинская повязка.

    В данный момент сотрудники полиции разыскивают преступника.

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    Автор: Алексей Громов
    #маньяк #извращенец
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