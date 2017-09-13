Памятники Кутузову, Чайковскому и Данте в Москве отремонтируют до конца 2018 года

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Москва, 13 сентября. Столичные власти проводят конкурс для подрядчиков на проведение работ по очистке трех городских памятников – Петру Чайковскому, Данте и Михаилу Кутузову.

Ремонт трех московских памятников планируется провести до конца 2018 года, говорится в сообщении на портале мэрии и правительства Москвы. Бюсты композитору Петру Чайковскому и итальянскому поэту Данте Алигьери находятся в саду «Эрмитаж», а скульптура полководцу Михаилу Кутузову установлена в Выхино-Жулебино.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, три скульптуры включены в план по ремонту на 2015-2018 годы. Из-за воздействия окружающей среды фигуры потеряли изначальный вид. Известно, что бюст Чайковскому установлен в 1958 году, Данте – в 2000 годах, памятнику Кутузову – в 1997 году, пишет «Вечерняя Москва».