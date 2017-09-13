Приехавшая в Москву дончанка нашла труп мужа с пробитой головой и порванным ухом

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Москва, 13 сентября. Приехав из Донецкой народной республики в Москву по приглашению мужа жительница Шахтерска Дина К. приехала на стройку, где проживал ее муж, и обнаружила его труп около служебной бытовки. Женщина немедленно сообщила в охрану стройки и полицию.

В Москве муж дончанки работал бетонщиком вахтенным методом и проживал в одном из вагончиков на строящемся объекте.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, первичный осмотр показал, что Рафкат К. погиб примерно за сутки до обнаружения тела. На теле 52-летнего мужчины обнаружены следы крови и большая гематома на затылке. Его правое ухо было порвано при ударе, проломлен висок. По предварительным данным, причиной смерти стала серьезная черепно-мозговая травма.

Полиция проводит проверку по факту смерти работника московской стройки.