Злоумышленники похитили деньги и украшения на 3 млн рублей из квартиры в Москве

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Москва, 13 сентября. Столичные правоохранительные органы разыскивают похитителей денег и драгоценностей на сумму в три миллиона рублей из квартиры представителя немецкого земельного банка BayernLB.

Ограбление произошло днем 11 сентября, по словам 53-летней пострадавшей, неизвестные вскрыли замок и проникли в квартиру в московском районе Митино. Злоумышленники похитили 21 тысячу долларов, пять тысяч евро и 1000 фунтов стерлингов. В квартире также находились драгоценности.

Столичные стражи порядка проанализировали записи с камер наблюдения, было возбуждено уголовное дело о краже, ведется расследование и проводятся мероприятия по поимке преступников, передает «Подмосковье 360».