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Полиция задержала двух подозреваемых в зверском убийстве в Москве
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    Полиция задержала двух подозреваемых в зверском убийстве в Москве

    12:03  13 Сентября 2017
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    Полиция задержала двух подозреваемых в зверском убийстве в Москве

    Москва, 13 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух москвичей по подозрению в жестоком убийстве женщины. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник в полицию обратилась Наталья С. 1977 года рождения с заявлением о том, что 12 сентября в своей квартире с двумя колото-резанными ранами шеи и правого бока, а также ушибами и гематомами на спине нашла труп своей приятельницы Марины П. 1968 года рождения.

    Труп был направлен в морг для установления точной причины смерти.

    Полиция задержала двух подозреваемых в зверском убийстве в Москве

    В ходе оперативно-разыскных мер были задержаны Дагир С. 1956 года рождения и Александр Д. 1950 года рождения, оба безработные. По месту проживания подозреваемых были найдены нож с бурыми следами, похожими на кровь, и другие материалы.

    Расследование продолжается, выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #убийство
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