Тело жестоко избитой женщины нашли в квартире в центре Москвы

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Москва, 13 сентября. В одной из квартир дома № 46 к. 1 по Малой Грузинской улице найден труп 56-летней москвички. Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, на теле женщины обнаружено множество ссадин и кровоподтеков, что говорит о возможном избиении незадолго до смерти

По предварительным данным, женщина скончалась примерно два дня назад. Ее труп был найден накануне. Сейчас он находится на судмедэкспертизе, устанавливается точная причина смерти.

С места случившегося правоохранители изъяли несколько окурков, рюмку и четыре бутылки из-под водки. Вероятно, что перед смертью женщина распивала алкоголь не одна, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве неизвестный мужчина ударил по голове 48-летнюю женщину, затем изнасиловал ее и сбежал.