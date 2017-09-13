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Безработного с 20 кг конопли задержали в московском подъезде
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    Безработного с 20 кг конопли задержали в московском подъезде

    11:41  13 Сентября 2017
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    Безработного с 20 кг конопли задержали в московском подъезде

    Москва, 13 сентября. Столичные полицейские задержали в подъезде местного жителя, который имел при себе 20 кг конопли.

    Как стало известно ФАН, в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Мак-2017» 12 сентября в 05.20 в подъезде дома по улице Митинская на 21 этаже был задержан безработный гражданин 1984 года рождения. В ходе осмотра на месте были обнаружена и изъята марихуана общим весом 20 кг. 

    В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #марихуана #наркотики
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