Безработного с 20 кг конопли задержали в московском подъезде

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Москва, 13 сентября. Столичные полицейские задержали в подъезде местного жителя, который имел при себе 20 кг конопли.

Как стало известно ФАН, в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Мак-2017» 12 сентября в 05.20 в подъезде дома по улице Митинская на 21 этаже был задержан безработный гражданин 1984 года рождения. В ходе осмотра на месте были обнаружена и изъята марихуана общим весом 20 кг.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.