Жительницу Москвы ударили по голове и изнасиловали

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Москва, 13 сентября. Неизвестный мужчина ударил по голове 48-летнюю женщину, затем изнасиловал ее и сбежал. Инцидент произошел в ночь на 12 сентября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевшая отказалась от медицинской помощи, но обратилась в полицию. Через полчаса сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании москвички.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, соединенное с причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает телеканал «360».