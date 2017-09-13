Удальцова задержали у здания Госдумы в Москве

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Москва, 13 сентября. Политика Сергея Удальцова задержали на Тверской улице в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сергей Удальцов задержан сотрудниками полиции на Тверской улице», — сказал собеседник ТАСС.

Информацию о задержании Удальцова подтвердила его супруга Анастасия. По ее информации, координатор «Левого фронта» был задержан во время одиночного пикета у Госдумы и доставлен в отдел полиции.

Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017

Добавим, после освобождения из тамбовской колонии Удальцов заявлял, что ждет помощи от Запада и намерен «спросить с Навального и Пономарева за непорядочность».