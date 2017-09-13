Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые родился в Московском зоопарке

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Москва, 13 сентября. В Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш азиатской кошачьей акулы, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Для нас это потомство первое, а потому долгожданное. Кошачьи акулы размножаются в неволе редко», — сообщил представитель зоопарка.

По его словам, в дикой природе кошачья азиатская акула также встречается крайне редко. Международный союз охраны природы уже присвоил кошачьим акулам статус «близкий к уязвимому положению».

В данный момент вес малыша — 30 граммов. У него коричневый окрас. Посмотреть на детеныша акулы можно в павильоне «Экзотариум», который расположен на территории зоопарка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».