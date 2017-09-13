К транспортным узлам Московского центрального кольца подвели 5 новых дорог

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Москва, 13 сентября. В течение года к транспортно-пересадочным узлам на Московском центральном кольце (МЦК) подвели пять новых дорог.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который уточнил, что за год были введены в строй подъезды к узлам «ЗИЛ», «Новопесчаная», «Волоколамская», «Волгоградская» и «Николаевская».

Кроме этого, по словам чиновника, ведется работа по благоустройству 250-метровой зоны вдоль МЦК. Так, на данный момент приведено в порядок более 2,5 тысяч гектаров территорий.