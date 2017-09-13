Андреевскую набережную в Москве благоустроят до конца 2017 года

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Москва, 13 сентября. Как заявили в столичном департаменте капитального ремонта, благоустройство Андреевской набережной в Москве будет закончено уже в 2017 году. При этом Воробьевскую набережную продолжат благоустраивать и в следующем году.

«Андреевскую набережную мы закончим в этом году, а Воробьевскую продолжим в следующем», — объявил руководитель столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

Как сообщает РИАМО, московский чиновник заявил, что контракт на осуществление ремонта и благоустройства набережной рассчитан на два года.

Напомним, Андреевская набережная Москвы-реки находится в Гагаринском районе столицы между Пушкинской и Воробьевской набережными. Название набережная получила в честь расположенного здесь же Андреевского монастыря.