Власти столицы объявили о завершении ремонта на 100 площадях и улицах

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Москва, 13 сентября. В российской столице почти на 100 городских территориях завершились основные строительно-монтажные работы по программе «Моя улица».

Основные строительно-монтажные работы на большинстве объектов завершены. Улицы полностью открыли для автомобилистов и пешеходов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Сейчас открыты улицы Садового кольца, Тверская и Большая Лубянка, площадь Тверская Застава и Лубянская площадь и большая часть бульваров.

Однако работы по пусконаладке систем уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки будут продолжаться. Кроме этого, идет установка навигационных стел и знаков, лавочек, урн и клумб, кадок под деревья, ремонт цоколей зданий, монтаж остановок. Планируется, что в октябре начнется высадка деревьев.