Московские власти готовы обеспечить безопасность зрителям «Матильды»

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Москва, 13 сентября. Московские власти не намерены вмешиваться в ситуацию с отменой показов «Матильды» и указывать тем или иным сетям кинотеатров, какие фильмы включать репертуар, однако готовы обеспечивать безопасность во всех кинотеатрах, которые готовы к показу. Такое заявление сделал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Мы всегда готовы обеспечить безопасность. Но мне кажется, что на пустом месте создан ажиотаж», — прокомментировал Печатников ситуацию с отменой показов «Матильды» в объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» из-за угрозы безопасности зрителей.

В беседе с ТАСС заммэра подчеркнул, что решение о допуске или не допуске «Матильды» на экраны находится исключительно в ведении кинотеатров.

Напомним, руководство кинотеатров обеспокоилось после того, как неизвестные лица сожгли автомобиль перед зданием адвокатской конторы Константина Добрынина, который представляет режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Рядом со сгоревшим авто были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».