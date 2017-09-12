В здание ФЕОР в Москве метнули коктейль Молотова‍: ФАН публикует фото

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Москва, 12 сентября. Неизвестные злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Как стало известно корреспонденту ФАН, в момент атаки в помещении никого не было. В результате инцидента пострадал фасад здания. Представители ФЕОР уже вызвали сотрудников полиции.

Ранее агентство URA.RU сообщило о том, что группа людей сожгла два автомобиля, которые были припаркованы у адвокатской конторы, защищающей интересы режиссера скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя.