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В здание ФЕОР в Москве метнули коктейль Молотова‍: ФАН публикует фото
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    В здание ФЕОР в Москве метнули коктейль Молотова‍: ФАН публикует фото

    22:51  12 Сентября 2017
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    В здание ФЕОР в Москве метнули коктейль Молотова‍: ФАН публикует фото

    Москва, 12 сентября. Неизвестные злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин России (ФЕОР). 

    Как стало известно корреспонденту ФАН, в момент атаки в помещении никого не было. В результате инцидента пострадал фасад здания. Представители ФЕОР уже вызвали сотрудников полиции.

    В здание ФЕОР в Москве метнули коктейль Молотова‍: ФАН публикует фото

    Ранее агентство URA.RU сообщило о том, что группа людей сожгла два автомобиля, которые были припаркованы у адвокатской конторы, защищающей интересы режиссера скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя.

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    Автор: Герман Парло
    #москва #федерация еврейских общин
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