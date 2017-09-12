«Аллея правителей» в Москве пополнится памятниками Ленину и Сталину

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Москва, 12 сентября. Памятники советским руководителям появятся в ближайшее время в «Аллее правителей» в Москве. Об этом во вторник заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

«Мы устанавливаем еще восемь бюстов — Ленину, Сталину, Хрущеву, Брежневу, Андропову, Черненко, Горбачеву и Ельцину. Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период», — отметил он.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, аллея преследует образовательные задачи, поэтому здесь можно проводить открытые уроки по истории для школьников. При этом он признает, что установка бюстов советским лидерам может вызвать неоднозначную реакцию в обществе.