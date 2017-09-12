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Аномальная жара в Москве побила рекорд 85-летней давности
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    Аномальная жара в Москве побила рекорд 85-летней давности

    16:53  12 Сентября 2017
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    Москва

    Москва, 12 сентября. В Москве 12 сентября будет побит температурный рекорд 1932 года. Об этом сообщил представитель погодного центра «Фобос».

    По словам специалиста, воздух в Москве прогрелся до 26,1 градусов, и осталось буквально 0,3 градуса до рекорда 85-летней давности.

    «Так что рекорд будет побит. Единственное, мы сдвинулись на день, рекорд мы получим уже сегодня, а не завтра. По прогнозу температура возрастет до 27 градусов»,  — сказал он РИА Новости.

    Ранее синоптики заверили жителей и гостей столицы, что сентябрь в целом будет «очень теплым». При этом вероятность осадков на этой неделе сводится к минимуму.

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    Автор: Борис Любимов
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