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Зарплата Глушакова по новому контракту не изменится
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    Зарплата Глушакова по новому контракту не изменится

    15:45  12 Сентября 2017
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    Зарплата Глушакова по новому контракту не изменится

    Москва, 12 сентября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Спартак» продлит контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым, однако базовая часть зарплаты останется неизменной.

    По новому соглашению, которое будет рассчитано на 3 года, зарплата 30-летнего полузащитника составит те же 2,5 млн евро. Однако бонусы за результаты выступления команды в чемпионате, Кубке и еврокубках будут увеличены. 

    Действующий договор Глушакова со «Спартаком» был рассчитан до лета 2018 года с опцией продления еще на год.

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    Автор: Борис Любимов
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