Зарплата Глушакова по новому контракту не изменится

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Москва, 12 сентября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Спартак» продлит контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым, однако базовая часть зарплаты останется неизменной.

По новому соглашению, которое будет рассчитано на 3 года, зарплата 30-летнего полузащитника составит те же 2,5 млн евро. Однако бонусы за результаты выступления команды в чемпионате, Кубке и еврокубках будут увеличены.

Действующий договор Глушакова со «Спартаком» был рассчитан до лета 2018 года с опцией продления еще на год.