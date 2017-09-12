Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Происшествия
Имеющий 67 штрафов мажор на Mercedes сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Имеющий 67 штрафов мажор на Mercedes сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве

    14:35  12 Сентября 2017
    150

    Имеющий 67 штрафов мажор на Mercedes сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве

    Москва, 12 сентября. По информации Федерального агентства новостей, мажор, который сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве является студентом МГИМО.

    По данным источника, Руслан Х. 1996 года рождения, который сбил насмерть мужчину в Москве за этот год уже имеет 67 штрафов. Собеседник отметил, что у подозреваемого очень влиятельные родственники. Отмечается, что молодой человек из очень приличной семьи. 

    Напомним, в минувшее воскресенье произошло ДТП — наезд на пешехода. Руслан Х., находясь за рулем автомобиля Mercedes, совершил наезд на гражданина Узбекистана Туйчи У. 1974 года рождения, зарегистрированного в Петербурге.

    Имеющий 67 штрафов мажор на Mercedes сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве

    От полученных повреждений он скончался на месте. Труп был направлен в морг. 

    В результате оперативно-разыскных мер был задержан Руслан Х. 1996 года рождения, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #москва #дтп #наезд #мажор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2436

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2347

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18613

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3983
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        372
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30200
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2644