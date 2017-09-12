Имеющий 67 штрафов мажор на Mercedes сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве

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Москва, 12 сентября. По информации Федерального агентства новостей, мажор, который сбил насмерть гражданина Узбекистана в Москве является студентом МГИМО.

По данным источника, Руслан Х. 1996 года рождения, который сбил насмерть мужчину в Москве за этот год уже имеет 67 штрафов. Собеседник отметил, что у подозреваемого очень влиятельные родственники. Отмечается, что молодой человек из очень приличной семьи.

Напомним, в минувшее воскресенье произошло ДТП — наезд на пешехода. Руслан Х., находясь за рулем автомобиля Mercedes, совершил наезд на гражданина Узбекистана Туйчи У. 1974 года рождения, зарегистрированного в Петербурге.

От полученных повреждений он скончался на месте. Труп был направлен в морг.

В результате оперативно-разыскных мер был задержан Руслан Х. 1996 года рождения, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.