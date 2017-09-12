Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят в магазинах

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Москва, 12 сентября. Аналитики подсчитали, сколько денег оставляет в продуктовом магазине среднестатистический житель России. Сумма получилась — 518 рублей.

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир» сумма, которую россияне оставляют в продуктовом магазине, увеличилась на 3% по сравнению с июлем. Если сравнивать с августом 2016 года, то показатель также стал больше на 4%.

Эксперты отметили, что основными регионами, которые повлияли на увеличение средних цифр по стране, стали Центральный и Дальневосточный округа и Москва.

Кроме этого, аналитики сообщают, что жители России стали не только больше тратить на продукты, но и больше развлекаться. Так, за лето 2017 года россияне расходовали в 6 раз больше средств по сравнению с прошлым годом.