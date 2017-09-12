Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Общество
Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят в магазинах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят в магазинах

    13:59  12 Сентября 2017
    264

    Эксперты подсчитали, сколько россияне стали тратить в магазинах

    Москва, 12 сентября. Аналитики подсчитали, сколько денег оставляет в продуктовом магазине среднестатистический житель России. Сумма получилась — 518 рублей.

    Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир» сумма, которую россияне оставляют в продуктовом магазине, увеличилась на 3% по сравнению с июлем. Если сравнивать с августом 2016 года, то показатель также стал больше на 4%.

    Эксперты отметили, что основными регионами, которые повлияли на увеличение средних цифр по стране, стали Центральный и Дальневосточный округа и Москва.

    Кроме этого, аналитики сообщают, что жители России стали не только больше тратить на продукты, но и больше развлекаться. Так, за лето 2017 года россияне расходовали в 6 раз больше средств по сравнению с прошлым годом.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #россия #аналитика #ромир
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2436

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2347

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18613

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3983
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        372
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30200
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2644