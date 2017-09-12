Пушков назвал фастфуд верным рецептом детского ожирения

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Москва, 12 сентября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Россия начинает догонять США по детскому ожирению. По мнению парламентария, в проблеме виноват фастфуд.

Об этом Алексей Пушков сообщил в своем официальном микроблоге в Твиттере.

По уровню детского ожирения начинаем догонять США. Так и структура питания сближается: фастфуд, батончики, бигмаки, кока-кола. Верный рецепт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2017

Напомним, что врачи забили тревогу. Они считают, что России грозит эпидемия детского ожирения. Специалисты Эндокринологического научного центра Минздрава сообщили, что от 5% до 8% российских школьников страдают ожирением. В 1990-е годы этот показатель был в два раза ниже.

Причинами тревожной тенденции специалисты называют образ жизни детей и питание.