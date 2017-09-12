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Пушков назвал фастфуд верным рецептом детского ожирения
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    Пушков назвал фастфуд верным рецептом детского ожирения

    13:32  12 Сентября 2017
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    Пушков: Верный рецепт детского ожирения в фастфуде

    Москва, 12 сентября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Россия начинает догонять США по детскому ожирению. По мнению парламентария, в проблеме виноват фастфуд.

    Об этом Алексей Пушков сообщил в своем официальном микроблоге в Твиттере.

    Напомним, что врачи забили тревогу. Они считают, что России грозит эпидемия детского ожирения. Специалисты Эндокринологического научного центра Минздрава сообщили, что от 5% до 8% российских школьников страдают ожирением. В 1990-е годы этот показатель был в два раза ниже.

    Причинами тревожной тенденции специалисты называют образ жизни детей и питание.

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    Автор: Рина Брусникина
    #россия #ожирение #пушков #минздрав
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