Московский депутат пообещал вернуть на место мемориальную доску Немцову

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Москва, 12 сентября. В Москве мемориальную доску Борису Немцову сняли с дома, где он жил. Табличку демонтировали члены общественного движения SERB, после привлечения их к ответственности объект вернется на место. Об этом заявил муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков.

Мемориальная доска Немцову была снята с фасада дома на улице Малая Ордынка, о чем сообщила в Facebook активист Татьяна Тихонович. Табличку установили 7 сентября по инициативе местных жителей.

По словам Маркова, местоположение доски установили благодаря признанию соратника движения SERB.

«Часа два назад мне стало известно, что табличка похищена, затем ее местоположение стало известно из признания общества Тарасевича, его соратника Игоря Брунина. Они признались, поэтому я немножко успокоился. Мы знаем, где эту табличку взять и вернуть на место, соответственно, будем заниматься привлечением их к уголовной ответственности», — сказал депутат РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что после наказания хулиганов мемориальная доска вернется на прежнее место.

Напомним, политик был убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ранее в СМИ сообщалось, что московские власти потребуют снять памятную доску с дома, где жил Немцов. В департаменте культурного наследия Москвы утверждали, что ее установили незаконно.