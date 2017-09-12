Зверское убийство: на юго-востоке Москвы неизвестные зарезали девушку

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Москва, 12 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 23-летней девушки на юге-востоке Москвы. Об этом во вторник сообщила представитель пресс-службы управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, во вторник утром возле жилого дома, расположенного на улице Краснодарская, очевидцы нашли труп девушки с колото-резаными ранениями. Иванова уточнила, что от полученных ранений 23-летняя девушка умерла на месте, сообщает РИАМО.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело.

На месте работают криминалисты, следователи, которые опрашивают вероятных свидетелей и очевидцев.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.