Губернатор Воробьев отметил высокий уровень проведения выборов в Подмосковье

В Избранное

Москва, 12 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации выборов 10 сентября, отметив высокий уровень их проведения.

Выборы губернатора в Московской области прошли на хорошем уровне – все штатно при участии зарубежных и местных наблюдателей, отметил глава области Андрей Воробьев.

«Я благодарю всех тех, кто участвовал в организации, проведении, контроле за выборами», — отметил он.

Чиновник заметил, что следующим важным пунктом является подготовка комиссий к президентским выборам. Воробьев сообщил, что правительство выделило большую сумму на дооснащение КОИБов. И выразил надежду на то, что Мообласть будет в числе лидеров по передаче данных в ЦИК, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».