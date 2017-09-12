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Губернатор Воробьев отметил высокий уровень проведения выборов в Подмосковье
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    Губернатор Воробьев отметил высокий уровень проведения выборов в Подмосковье

    12:39  12 Сентября 2017
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    Губернатор Воробьев отметил высокий уровень проведения выборов в Подмосковье

    Москва, 12 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации выборов 10 сентября, отметив высокий уровень их проведения.

    Выборы губернатора в Московской области прошли на хорошем уровне – все штатно при участии зарубежных и местных наблюдателей, отметил глава области Андрей Воробьев.

    «Я благодарю всех тех, кто участвовал в организации, проведении, контроле за выборами», — отметил он.

    Чиновник заметил, что следующим важным пунктом является подготовка комиссий к президентским выборам. Воробьев сообщил, что правительство выделило большую сумму на дооснащение КОИБов. И выразил надежду на то, что Мообласть будет в числе лидеров по передаче данных в ЦИК, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Ирина Селезнева
    #подмосковье #андрей воробьев
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