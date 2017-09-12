Правительство Подмосковья заложит в бюджет деньги на борьбу с борщевиком

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Москва, 12 сентября. Минсельхоз Московской области планирует разработать программу по борьбе с борщевиком. Об этом сообщил министр Андрей Разин.

Ядовитое растение уже поразило в Подмосковье более 16 тысяч гектаров. Больше всего от борщевика страдают Дмитровский, Клинский и Можайский районы, сообщает Телеканал 360.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что в следующем году будут запланированы мероприятия по уничтожению борщевика. По словам министра, это будет долгосрочная программа, которая предполагает использование как химических, так и механических способов борьбы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства дал поручение заложить в областном бюджете на 2018 год средства на программу по борьбе с ядовитым растением.

Кроме этого, уже сейчас в Подмосковье разработано специальное мобильное приложение. С его помощью жители могут отметить те места, где растет борщевик.