Загоревшаяся иномарка заблокировала движение у метро «Калужская» в Москве

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Москва, 12 сентября. В российской столице произошло ЧП – во время движения загорелся Ford Mondeo, автомобиль заблокировал движение около метро «Калужская» на улице Профсоюзной.

Столичные экстренные службы перекрыли все полосы в одну сторону около метро «Калужская» в связи с инцидентом. Сообщается, что водителю удалось выбраться из загоревшегося авто. Владелец транспортного средства попытался потушить возгорание, однако безрезультатно – огонь уничтожил иномарку.

Пламя ликвидировали пожарные. Собственник Ford Mondeo заявил, что машина самовоспламенилась, но страховки покрыть нанесенный ущерб у него нет, передает «Подмосковье 360».