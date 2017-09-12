Мемориальную доску сняли с дома Немцова в центре Москвы

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Москва, 12 сентября. В Москве сняли мемориальную доску с дома, где жил политик Борис Немцов. Об этом сообщила в соцсетях активист Татьяна Тихонович.

Мемориальная табличка с именем Немцова исчезла с фасада дома на улице Малая Ордынка. Ее установили 7 сентября по инициативе жильцов. Тихонович сообщила, что хотела возложить цветы у мемориальной доски, однако не обнаружила ее на привычном месте.

Напомним, политик был убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ранее в СМИ сообщалось, что московские власти потребуют снять памятную доску с дома, где жил Немцов, так как она была установлена нелегально.