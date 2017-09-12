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Мемориальную доску сняли с дома Немцова в центре Москвы
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    Мемориальную доску сняли с дома Немцова в центре Москвы

    12:13  12 Сентября 2017
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    Мемориальную доску сняли с дома Немцова в Москве

    Москва, 12 сентября. В Москве сняли мемориальную доску с дома, где жил политик Борис Немцов. Об этом сообщила в соцсетях активист Татьяна Тихонович.

    Мемориальная табличка с именем Немцова исчезла с фасада дома на улице Малая Ордынка. Ее установили 7 сентября по инициативе жильцов. Тихонович сообщила, что хотела возложить цветы у мемориальной доски, однако не обнаружила ее на привычном месте.

    Напомним, политик был убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ранее в СМИ сообщалось, что московские власти потребуют снять памятную доску с дома, где жил Немцов, так как она была установлена нелегально.

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    Автор: Борис Любимов
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