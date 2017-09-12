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Москвичка, спасаясь от разъяренного мужа, выпрыгнула с четвертого этажа и осталась жива
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    Москвичка, спасаясь от разъяренного мужа, выпрыгнула с четвертого этажа и осталась жива

    11:29  12 Сентября 2017
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    Москвичка, испуганная мужем, выпрыгнула с четвертого этажа и осталась жива

    Москва, 12 сентября. Женщина, убегая от разозленного супруга, решила шагнуть из окна четвертого этажа. Москвичка осталась жива, у нее сотрясение мозга и травмы. 

    Инцидент произошел в Москве, во вторник, в 2 часа ночи, сообщает Телеканал 360. В одном из домов по 1-му Кирпичному переулку началась ссора между женой и мужем. Спасаясь от гнева разъярённого мужчины, 29-летняя девушка выпрыгнула из окна.

    Жительница столицы осталась жива, но врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и перелом поясничного отдела позвоночника. Медики сообщили, что в момент падения молодая женщина была пьяна.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #москва #происшествие
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