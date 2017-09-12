Неизвестный зарезал женщину на юго-востоке Москвы

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Москва, 12 сентября. В Москве женщина стала жертвой нападения неизвестного. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел возле дома №60 по улице Краснодарской на юго-востоке города.

Неизвестный мужчина нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась.

Факт обнаружения тела женщины также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Как рассказали полицейским очевидцы, нападавший имеет азиатскую внешность, при этом его рука была забинтована.

В настоящее время ведется розыск преступника.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее курганец после развода из ревности зарезал бывшую жену.