Неизвестный зарезал женщину на юго-востоке Москвы
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Москва, 12 сентября. В Москве женщина стала жертвой нападения неизвестного. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошел возле дома №60 по улице Краснодарской на юго-востоке города.
Неизвестный мужчина нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась.
Факт обнаружения тела женщины также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Как рассказали полицейским очевидцы, нападавший имеет азиатскую внешность, при этом его рука была забинтована.
В настоящее время ведется розыск преступника.
Как сообщало агентство URA.RU, ранее курганец после развода из ревности зарезал бывшую жену.