Мужчине выстрелили в голову в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве

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Москва, 12 сентября. Мужчине выстрелили в голову в подземном переходе станции метро «Комсомольская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В подуличном переходе станции метро «Комсомольская» с огнестрельным ранением головы обнаружен мужчина 1987 года рождения», — сообщил РИАМО представитель пресс-службы.

Пострадавшего доставили в больницу. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ранение у него несерьезное. Мужчина сам прибежал в метро, и сотрудники подземки вызвали ему скорую. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.