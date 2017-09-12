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Мужчине выстрелили в голову в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве
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    Мужчине выстрелили в голову в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве

    10:08  12 Сентября 2017
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    Мужчине выстрелили в голову в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве

    Москва, 12 сентября. Мужчине выстрелили в голову в подземном переходе станции метро «Комсомольская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

    «В подуличном переходе станции метро «Комсомольская» с огнестрельным ранением головы обнаружен мужчина 1987 года рождения», — сообщил РИАМО представитель пресс-службы.

    Пострадавшего доставили в больницу. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ранение у него несерьезное. Мужчина сам прибежал в метро, и сотрудники подземки вызвали ему скорую. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются. 

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    Автор: Борис Любимов
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