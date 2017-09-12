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Почти 2,5 тысячи «умных» светильников включили в московском парке  «Зарядье»
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    Почти 2,5 тысячи «умных» светильников включили в московском парке  «Зарядье»

    9:56  12 Сентября 2017  /обновлено: 9:58  12 Сентября 2017
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    Почти 2,5 тысячи «умных» светильников включили в московском парке  «Зарядье»

    Москва, 12 сентября. В московском парке «Зарядье» заработало умное освещение. Регулировать работу 2460 светодиодных светильников можно дистанционно в зависимости от сезона, погоды и времени суток. Сообщение об этом появилось на портале мэрии столицы.

    Так, летом в парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой – теплые. Здания и сооружения подсветят белым, синим и фиолетовым цветами, а ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом, уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

    Почти 2,5 тысячи «умных» светильников включили в московском парке  «Зарядье»

    Как отмечает РИАМО, еще одна особенностью парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш.

    «Зарядье» открылся 9 сентября к 870-летию Москвы, его площадь составляет 130 тыс. кв. метров. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга.

     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #зарядье #умное освещение
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