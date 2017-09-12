Почти 2,5 тысячи «умных» светильников включили в московском парке  «Зарядье»

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Москва, 12 сентября. В московском парке «Зарядье» заработало умное освещение. Регулировать работу 2460 светодиодных светильников можно дистанционно в зависимости от сезона, погоды и времени суток. Сообщение об этом появилось на портале мэрии столицы.

Так, летом в парке будут преобладать холодные оттенки света, а зимой – теплые. Здания и сооружения подсветят белым, синим и фиолетовым цветами, а ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнут белым светом, уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как отмечает РИАМО, еще одна особенностью парка — декоративные светодиоды. Например, светящийся камыш.

«Зарядье» открылся 9 сентября к 870-летию Москвы, его площадь составляет 130 тыс. кв. метров. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга.