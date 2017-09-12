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Более 30 тыс. человек примут участие в самом масштабном марафоне России в Москве
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    Более 30 тыс. человек примут участие в самом масштабном марафоне России в Москве

    9:34  12 Сентября 2017
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    Более 30 тыс. человек примут участие в самом масштабном марафоне России в Москве

    Москва, 12 сентября. В назначенном на последнее воскресенье сентября пятом Московском марафоне намерены принять участие более 30 тысяч человек из 70 стран мира, что сделает его самым крупным беговым событием в России. В ходе марафона участники преодолеют дистанции в 10 и в 42,2 км, стартовав от «Лужников» и завершив маршрут у стен Кремля.

    В маршруте забега — старт от «Лужников», пробег по московским набережным около «Москва-сити», после участники пересекут Крымский мост, пробегут по Бульварному кольцу, Тверской, Театральному проезду и финишируют у стен московского Кремля, сообщают «Известия» со ссылкой на мэрию Москвы.

    Более 30 тыс. человек примут участие в самом масштабном марафоне России в Москве

    В рамках марафона пройдут также заезды спортсменов-колясочников и хендбайкеров. В марафоне примут участие известные россияне и победители прошлых Московских марафонов: чемпион России по марафону Федор Шутов, участник лондонской Олимпиады 2012 года Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева и победитель прошлогоднего Московского марафона Артем Алексеев.

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    Автор: Валентин Меликов
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