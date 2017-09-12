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Сквер Аргентины появится в Москве
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    Сквер Аргентины появится в Москве

    10:07  12 Сентября 2017
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    Сквер Аргентины появится в Москве

    Москва, 12 сентября. На карте Москвы появятся два городских сквера и три новых улицы. Соответствующая информация приводится на официальном портале мэра и правительства города.

    Как говорится в сообщении, в топонимике столицы увековечат имена архитектора Якова Белопольского, советского конструктора Сергея Симонова, русского географа Дмитрия Анучина, башкирского поэта Мустая Карима, а также появится сквер Аргентинской Республики.

    В сообщении указывается на то, что в честь Аргентины будет назван сквер на улице Житная в районе Якиманка, который расположен недалеко от здания посольства Республики. Сквер между улицами Старонародная и Большая Бутовская на юго-западе Москвы получит имя Сергея Симонова, пишет газета «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин открыл в Москве парк «Зарядье», в торжественной церемонии также принимал участие мэр российской столицы Сергей Собянин.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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