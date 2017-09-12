Названа вероятная причина повреждения стеклянного купола в парке «Зарядье»

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Москва, 12 сентября. Наиболее вероятной причиной повреждения стеклянного купола в московском парке «Зарядье» могу стать бросок камня. Об этом сообщает пресс-служба столичного парка.

Как отметили в пресс-службе, все поврежденные элементы купола будут заменены в ближайшее время. Сейчас специалисты осматривают купол, чтобы точно определить причину повреждения.

Ранее газета «Известия» сообщала, что неизвестные вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра в парке «Зарядье». Сам парк был открыт 9 сентября этого года в рамках празднования Дня города в Москве.