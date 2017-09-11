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Москвич погиб под колесами трамвая на Бауманской улице
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    Москвич погиб под колесами трамвая на Бауманской улице

    23:42  11 Сентября 2017  /обновлено: 23:45  11 Сентября 2017
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    Москвич погиб под колесами трамвая на Бауманской улице

    Москва, 11 сентября. В районе дома номер 5 по Бауманской улице произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщается, в результате происшествия погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

    Инцидент произошел в 20:00 по московскому времени.

    Как пишет газета «Известия», под колеса трамвая попал человек. Пострадавший в результате инцидента скончался.

    «Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

    Напомним, что в середине августа на проспекте Мира трамвай сбил пешехода. Он также скончался на месте от полученных травм.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #москва #дтп #трамвай
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