Москвич погиб под колесами трамвая на Бауманской улице

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Москва, 11 сентября. В районе дома номер 5 по Бауманской улице произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщается, в результате происшествия погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Инцидент произошел в 20:00 по московскому времени.

Как пишет газета «Известия», под колеса трамвая попал человек. Пострадавший в результате инцидента скончался.

«Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что в середине августа на проспекте Мира трамвай сбил пешехода. Он также скончался на месте от полученных травм.