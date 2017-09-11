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Вандалы повредили стеклянный купол через два дня после открытия парка «Зарядье»
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    Вандалы повредили стеклянный купол через два дня после открытия парка «Зарядье»

    21:20  11 Сентября 2017
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    Вандалы повредили стеклянный купол через два дня после открытия парка «Зарядье»

    Москва, 11 сентября. Неизвестные злоумышленники повредили стеклянный купол, окно медиацентра и зеленые насаждения на территории нового московского парка «Зарядье». Об этом в понедельник сообщили представители компании «Мосинжпроект».

    Как передает издание «Вечерняя Москва», поврежденные конструкции будут восстановлены в кратчайшие сроки.

    «Всем нам  — разработчикам, строителям, сотрудникам «Зарядья» — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции», — отметил директор парка Павел Трехлеб.

    Напомним, 9 сентября президент Росссийской Федерации Владимир Путин открыл в Москве парк «Зарядье».

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #зарядье
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