Вандалы повредили стеклянный купол через два дня после открытия парка «Зарядье»

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Москва, 11 сентября. Неизвестные злоумышленники повредили стеклянный купол, окно медиацентра и зеленые насаждения на территории нового московского парка «Зарядье». Об этом в понедельник сообщили представители компании «Мосинжпроект».

Как передает издание «Вечерняя Москва», поврежденные конструкции будут восстановлены в кратчайшие сроки.

«Всем нам — разработчикам, строителям, сотрудникам «Зарядья» — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции», — отметил директор парка Павел Трехлеб.

Напомним, 9 сентября президент Росссийской Федерации Владимир Путин открыл в Москве парк «Зарядье».