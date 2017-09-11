Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве и расчленении москвичей

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Москва, 11 сентября. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве двух жителей столицы, останки которых были обнаружены на берегу Москвы-реки в конце августа.

Напомним, 29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержавшие фрагменты тела женщины. Днем 1 августа при проведении розыскных мероприятий на этом же берегу реки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела мужчины, а также фрагментом тазовой кости еще одного человека.

Как стало известно ФАН, в ходе расследования уголовного дела были установлены личности потерпевших, ими оказались двое жителей столицы. Эти данные позволили правоохранителям выйти на след и задержать предполагаемых убийц, которыми оказались мужчина и две женщины. По предварительным данным, убийство совершено с целью незаконного завладения недвижимостью. К настоящему моменту подозреваемым предъявлено обвинение, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.