Безработную жительницу Москвы изнасиловали во время пробежки в парке

В Избранное

Москва, 11 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Москвы выясняют обстоятельства изнасилования безработной женщины в Капотне.

По данным ФАН, инцидент произошел 9 сентября в районе ГСК «Нефтяник-2». Во время пробежки в лесопарковой зоне на 37-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина азиатской внешности. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по животу и лицу. Кроме того, он изнасиловал жертву.

Следователи возбудили уголовное дело по части один статьи 131 (изнасилование) и части один статьи 132 (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и использованием ее беспомощного состояния) УК РФ.